” فيفا ” يعلق على إصابة ” عموري “

ماجد محمد(صدى):

علَّق الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، على إصابة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن ” عموري ” بالرباط الصليبي، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأوضح الحساب الرسمي لـ ” فيفا ” باللغة العربية، على موقع ” تويتر ” ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتمنى الشفاء للاعب عموري والذي نال لقب أفضل لاعب في آسيا بعام 2016.

وكان نادي الهلال، قد أعلن إصابة عموري بقطع في الرباط الصليبي، وسيتم تحديد موعد العملية في وقت لاحق.

يذكر أن عموري كان قد أصيب خلال مباراة الهلال والشباب، والتي أقيمت يوم السبت الماضي في الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.