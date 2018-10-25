نسائي خيركم يكرم حافظات القرآن

نايف السالم(صدى):

كرم القسم النسائي بجمعية ( خيركم ) لتحفيظ القرآن بجدة طالبات الدور والمساجد اللاتي أتممن حفظ كتاب الله على أيدى مهرة من المجازات المتقنات.

وتوج القسم النسائي 13 طالبة بالمراكز الأولى على مستوى محافظة جدة حيث حصلت الطالبة بدار البسمة نهى مكي على المركز الأول ، وكان المركز الثاني من نصيب شيماء أسلم الطالبة بدار الهدى ، والمركز الثالث ذهب للطالبة ندى حسين من دار النور لتحفيظ القرآن.

وفي لفته كريمة خاصة توج نسائي خيركم أصغر حافظة للقرآن على مستوى جدة الطالبة فاطمة نديم صابر من ( دار الطيبات ) والتي تبلغ من العمر 9 سنوات حيث فازت بمكافأة مالية و أثنت اللجنة على إتقانها للحفظ وقراءتها المجودة .

فيما جرى تهنئة أمهاتهن بهذا الانجاز العظيم الذي سيكون سبب في تتويجهن بتاج الوقار بمشيئة الله.