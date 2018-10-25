3تنبيهات متقدمة من الأرصاد .. هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيهات متقدمة لـ 3مناطق، وشملت : منطقة مكة المكرمة وحائل والباحة.

وحذرت الأرصاد من هطول الأمطار الغزيرة الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، مؤكدة أن الحالة ستنتهي في تمام الساعة 23:00اليوم الخميس.

وتوقعت الهيئة قي تقريرها حالة الطقس غدًا الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ” .