بالفيديو.. غادة عبدالرازق تفزع الجمهور بإطلالة مخيفة

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، في مقطع فيديو بإطلالة مخيفة، ما أثار الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ” عبدالرازق ” الفيديو عبر موقع ” إنستجرام ” ، حيث ظهرت وهي تتسوق في أحد المتاجر المخصصة لبيع الملابس التنكرية، وكانت تضع على وجهها قناعًا مخيفًا.

وتسبب هذا الفيديو في حدوث ضجة وموجة من الجدل على الموقع الاجتماعي، حيث سخر البعض من الممثلة فيما دافع آخرين عنها.

يذكر أن غادة كانت قد أشعلت الموقع نفسه مؤخراً بعدما شاركت متابعيها لحظات مميزة جمعتها وابنتها روتانا وحفيدتيها خديجة وجويرية.