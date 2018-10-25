الرياضات اللاسلكية يعتمد تشكيل لجانه

محمد السعران(صدى):

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد اليوم الخميس اجتماعه الدوري برئاسة سعود الفغم وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.

وأوضح الفغم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التطويرية لعمل الاتحاد واعتماد لجان نماذج الطائرات والهليكوبتر والسيارات , وكذلك اعتماد تشكيل اللجان الفنية والانضباط بالاتحاد.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة البرنامج الزمني الداخلي التي يتضمن البطولات التي سينظمها الاتحاد خلال الفترة المقبلة التي تمثل الموسم الجديد , والتنسيق مع جميع المشاركين لضمان مواصلة تميزها من الناحيتين الفنية والتنظيمية.