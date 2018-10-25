نجاح عملية جراحية بالمسالك البولية بمستشفى العيساوية العام

سعيد العجل(صدى):

بفضل الله اجريت عملية لطفل يبلغ من العمر 3.5 سنة ، كان يعاني من ( خصية هاجرة) حيث تم تنزيل وتثبيت الخصية ،

وخرج الطفل وهو بصحة جيدة ،

وتعد هذه العملية من العمليات الصعبة والخطيرة في هذا العمر ، كما انها من العمليات التي تحتاج للدقة والهدوء بالتعامل مع محتويات الحبل المنوي من الاوعية والقناة الناقلة للنطاف ومع الخصية .

يذكر أن قسم العمليات بمستشفى العيساوية العام ، مجهز بأحدث التجهيزات الطبية و الجراحية ، التى من شانها التخفيف من الإحالة لمستشفى آخر.

وقد واصلت ” صحة القريات ” مشاريعها التطويرية في عدد من مستشفيات ومراكز المحافظة ، الأمر الذي انعكس إيجابا في تخفيض نسبة تحويل المرضى إلى المستشفيات المرجعية في القريات .

وأوضحت صحة القريات أن ذلك تمثل في إجراء أول عملية جراح

ية بقسم (المسالك البولية) بمستشفى العيساوية العام ، والتي كانت سابقا يتم تحويلها إلى مستشفيات محافظة القريات.