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بالصور.. ميغان ماركل تنسى ملصق ماركة فستانها وهي ترتديه

بالصور.. ميغان ماركل تنسى ملصق ماركة فستانها وهي ترتديه
لندن(صدى):

نست دوقة ساسكس وزوجة ولي العهد البريطاني الأمير هاري، ميغان ماركل، الملصق التجاري يتدلى من ملابسها عندما وصلت إلى تونغا اليوم الخميس.

والتقط مصورون صحفيون الصور الطريفة لميغان عند وصولها إلى مطار فوا أموتو في عاصمة البلاد، عندما رحب بهما الأميرة أنجيليكا لاوفوبيكا والراقصون في التنانير الخشبية..

ويذكر أن ميغان ماركل تقوم حاليا مع زوجها بجولة زيارات رسمية بدأت في سيدني بأستراليا، وتستغرق 16 يوماًا.

 

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56807 ] نشر منذ 12 دقيقة

هههههههههههههههههههههه ,,

,, ايش تتذكر وهي في عالم ثاني ,,

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