‏صحة الرياض تكسر الرقم القياسي العالمي السابق بقياس نبضات القلب لـ518 شخصاً خلال 8 ساعات

محمد السعران(صدى):

برعاية كريمة من مدير عام الشئون الصحيه بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري نظمت إدارة الصحة العامة ممثلةً بمركز صحي الجزيرة الاستشاري ، وبالتعاون مع إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض

الحدث العالمي لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وذلك بحضور مدير إدارة شئون المراكز بصحة الرياض الدكتورة / منى العامر وإعداد وتنفيذ الدكتور فراس الغامدي مدير مركز صحي الجزيره الاستشاري والذى تحدث عن رغبة الجميع في إبراز الجهود و العمل على تعزيز أطر التعاون بين مراكز الرعاية الأولية و المجتمع وحرصهم على نجاح هذه المبادرة والاستفادة منها في الوصول إلى موسوعة جينيس العالمية.

وقد تم قياس نبضات القلب لـ (518 ) شخص خلال 8 ساعات في مركز صحي الجزيره الاستشاري وقد تجاوز عدد زوار المعرض 2000 زائر ، وقد كسر هذا الانجاز الرقم القياسي العالمي السابق “250” شخص خلال 8 ساعات.