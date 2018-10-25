فتاة تطلب الخلع: زوجي يضع صور زوجته الثانية على الفيسبوك

القاهرة(صدى):

رفعت فتاة دعوة قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر، مبررة هذا بأن زوجها يهتم بزوجته الثانية أكثر منها، مستطردة أنهم يوميًا يضعوا صور لخروجاتهم على الفيسبوك.

وتابعت الزوجة أنها عرفت زوجها بحكم علاقتهما في العمل معًا بأحد مخابز الدقيق، ونشأت بينهما قصة حب على مدار 6 أشهر انتهت بالانتقال إلى عش الزوجية، وأنجبت ملك البالغة من العمر 3 سنوات.

وأضافت الفتاة أنها من بعد ذلك فوجئت ذات يوم بزواجه من أخرى دون إعلامها، لكنا لم تطلب الطلاق لتربية طفلتهما، قائلة: “بعد زواجه من أخرى لم يأتي منزلنا إلا قليل من الوقت، وكلما اتحدث معه عن طول غيابه يتهرب من الرد عليا، فمن الممكن أن يظل يومين خارج المنزل دون أي سؤال عني أو طفلتنا، حتى وصل بي الأمر بطلب مصروف أسبوعي”.

واختتمت الزوجة: “فكرت بمستقبل بنتي وقررت الطلاق لكنه رفض”، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة للطلاق منه، وماتزال الدعوى منظورة حتى الآن.