نجاح عملية فصل التوأم السيامي ” شيخة وشموخ “

علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن نجاح عملية فصل التوأم السيامي السعودي ” شيخة وشموخ ” ، مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة، ودخلت العملية في المراحل الأخيرة.

وكانت العملية قد بدأت في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني.

ويترأس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوأم معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ويشارك فيها ما يقارب 30 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

اقرأ أيضًا :