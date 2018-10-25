مواطن يحاول إنقاذ طفل سقط بالوادي فيموت غرقًا

نايف السالم(صدى):

انتهى المطاف بالمواطن شايم بيحي العنزي، الذي حاول إنقاذ أحد الأطفال بعد سقوطه في الوادي من جراء السيول، متوفيًا إثر جرف السيول له في وادي إسبطر بمحافظة الشملي بمنطقة حائل.

خرج ” العنزي ” صباح اليوم في رحلة تنزه بالقرب من أحد الأودية، حيث رأي أحد الأطفال قد سقط بالوادي فقرّر إنقاذه على الفور، إلا أن قوة السيل جرفته لعمق الوادي.

واختفى المواطن عن الأنظار، فتم إبلاغ فرق الدفاع المدني التي عثرت بدورها على جثمانه بعد عملية بحث استغرقت نحو 4 ساعات.