بالفيديو.. ضبط أكبر معمل لصنع مادة السنير بفيلا في الروضة

حمود العنزي(صدى):

تمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط أكبر معمل لصنع مادة السنير ” المسكر ” بفيلا بحي الروضة يديره وافد من الجنسية الهندية.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول كميات من المسكر كانت مجهزة لتوزيعها اليوم الخميس، إلا أن الضربات الاستباقية لدوريات الأمن استطاعت تحقيق هدفها المنشود من خلال ضبط المصنع.

ومن جهتهم، أشاد رواد التواصل الاجتماعي بالمملكة بالجهود المبذولة من قبل دوريات الأمن، مطالبين بتوقيع عقوبات صارمة ضد صاحب المصنع كي يكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم.