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عامل ينهي حياته شنقا داخل مسكنه بمكة

عامل ينهي حياته شنقا داخل مسكنه بمكة
نايف السالم(صدى):

أنهى عامل هندي حياته شنفاَ بمقر سكن العمال في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة ، وتم نقله جثة هامدة بعد الكشف عليه من الفرق الإسعافية بموقع الحادث .

وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بمركز شرطة الكعكية بلاغاً بالعثور على عامل من الجنسية الهندية متوفىً بمقر سكنه التابع لإحدى شركات المقاولات بحي الشوقية، وعلى الفور باشرت الجهات الامنيه و الهلال الأحمر الحادث ، وتم تحرير محضر بالواقعة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 1 ساعة

ان شاء الله ماتكون بسبب عدم سفره لبلده بعد مضي فترته المتفق عليها او بسبب عدم استلام راتبه

[ عدد التعليقات: 56805 ] نشر منذ 55 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 56805 ] نشر منذ 55 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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