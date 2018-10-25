عامل ينهي حياته شنقا داخل مسكنه بمكة
أنهى عامل هندي حياته شنفاَ بمقر سكن العمال في حي الشوقية بالعاصمة المقدسة ، وتم نقله جثة هامدة بعد الكشف عليه من الفرق الإسعافية بموقع الحادث .
وتفصيلاً، تلقت الجهات الأمنية بمركز شرطة الكعكية بلاغاً بالعثور على عامل من الجنسية الهندية متوفىً بمقر سكنه التابع لإحدى شركات المقاولات بحي الشوقية، وعلى الفور باشرت الجهات الامنيه و الهلال الأحمر الحادث ، وتم تحرير محضر بالواقعة.
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله ماتكون بسبب عدم سفره لبلده بعد مضي فترته المتفق عليها او بسبب عدم استلام راتبه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56805 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56805 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,