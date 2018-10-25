الحج والعمرة تحتفي بشركاء نجاح موسم الحج في المدينة

محمد السعران(صدى):

احتفت وزارة الحج والعمرة ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الزيارة يوم أمس بصناع النجاح من منسوبيها ومنسوبي الجهات المشاركة في منظومة الخدمات التي تشرف عليها الوزارة في المدينة المنورة، في حفل حصد ثمار الجهد والعمل حضره عدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية ومنسوبي الوزارة بالمدينة المنورة.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة الأستاذ محمد البيجاوي في كلمة وجهها لشركاء النجاح: نفخر اليوم بالنجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج 1439هـ بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة واهتمام من سمو أمير المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة ، وإشراف مباشر من معالي وزير الحج والعمرة.

وأضاف لقد ترك هذا النجاح بالغ الأثر في نفوسنا جميعًا بعد أن قمتم بواجبكم الديني والوطني و أنتم تقدمون أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام زوار مسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في منظومة عمل متناغمة مقدمين أروع المعاني لحسن الضيافة والاستقبال،سائلا الله عز وجل أن يديم على الوطن أمنه وأمانه وعزه ورفعته.

وفي ختام الحفل كرّم وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة المتميزين من منسوبي الوزارة ومنسوبي الجهات الخدمية في المؤسسة الأهلية للأدلاء والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومكتب إرشاد حافلات نقل الحجاج وهي الجهات التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة ، كما تم تكريم عدد من الجهات الخيرية والأهلية التي شاركت بفاعلية في نجاح أعمال موسم الحج ومنها جمعية هدية الحاج والمعتمر وجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري متمثلاً في هدية المدينة المنورة ، وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.