الكشف عن تسلا Model 3 ببطارية قياسية تسلم في فترة بين 4 و6 شهور

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أعلنت تسلا مؤخرا عن توسيع نطاق عائلة Model 3 بإصدار جديد مذهل لحجم البطارية وهو اصدار Mid Range وتخلت عن تقديم نسخة Long Range ذات الدفع الخلفي في المقابل. وسيتم طرح السيارة بصورة رسمية ما بين 4-6 أشهر ، والتي يمكن أن تكون من فبراير إلى أبريل 2019 ، إذا لم يكن هناك أي تأخير.

وقد صرح المتحدث باسم تسلا: ” مع استمرار نمو الإنتاج والمبيعات في Model 3 بسرعة ، حققنا حجمًا ثابتًا في القدرة التصنيعية ، مما سمح لنا بتنويع عروض منتجاتنا إلى المزيد من العملاء.

وتم طرح بطاريتنا متوسطة الحجم الجديدة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة وكندا لتلبية احتياجات مدى التنقل المتفاوتة للعديد من العملاء المتحمسين لامتلاك السيارة ، وتقدير التسليم للعملاء الذين طلبوا البطارية القياسية يتراوح بين 4-6 أشهر “.

ويجب أن يتم تصنيف البطارية القياسية في Model 3 بانها يمكنها قطع مسافة 220 ميلاً (354 كم) أو أكثر ، في حين أن المدى المتوسط والطويل بدفع خلفي يقدران بـ 260 ميلاً (418 كم) و 310 أميال (499 كم) على التوالي.

ويجب أن يبدأ سعر السيارة بالبطارية القياسية من 35.000 دولار و يبدأ سعر البطارية بالمدى المتوسط عند 45.000 دولار ، بينما يبلغ سعر البطارية بالمدى الطويل بسعر 49 ألف دولار.