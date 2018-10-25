بالفيديو.. الفالح يكشف عن وعود الشركات المتغيبة عن مؤتمر الاستثمار

علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن كل الشركات التي غابت عن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، اتصلوا وقدموا اعتذارهم.

وأوضح الفالح خلال تصريحات تليفزيونية أن الشركات اتصلوا باستمرار خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن هذه الشركات وعدت بالقدوم خلال الأسابيع القادمة لفتح مكاتب واستعادة العلاقات إلى طبيعتها، مؤكدا أن المملكة مفتوحة على الجميع وأنها دولة كبرى وقائدة للعالم الاسلامي والعربي.