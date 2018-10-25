” الأرصاد ” تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد قي تقريرها حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ” جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك ” .

ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق وكذلك على مناطق ” حائل، القصيم، الشرقية ” ، وأجزاء من منطقتي ” الرياض والحدود الشمالية ” ، كما يتوقع انخفاض في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية على شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة ” 15-40 كم / ساعة ” على الجزء الأوسط وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة ” 15-40كم / ساعة ” ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة ” 15-35كم / ساعة ” ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.