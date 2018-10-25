نائب رئيس الإمارات ينظم قصيدة في ولي العهد: ” يا جبل ما يهـزك ريح “

نايف السالم(صدى):

كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قصيدة في سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وعن هذه القصيدة، قال محمد بن راشد فيها:

إلى الأخ محمد بن سلمان:

يـاجـبـل مـــا يـهـزك ريــح

كـلـنا فــي صـفك اخـوانك

مـعـك بـالتصريح والـتلميح

نـبذل المجهود في شانك

يـامحمد مـن جفاك ايٌطيح

نــاصــرك الله ع عــدوانـك

رجــح قــدرك ولـك تـرجيح

بـالـعقل ربـك عـطا وزانـك

خـطـة الـتطوير والـتصحيح

بـيدينك بـين العرب شانك

ودافـس الصحراء لها تربيح

والاقـتـصاد الـحـر مـيـدانك

مـايهمك لـي يصيح ايٌصيح

وعشت سالم فايز أرهانك

تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس دولة الإمارات، شارك في أعمال منتدى ” مبادرة مستقبل الاستثمار ” في دورته الثانية، والذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحضور عربي وعالمي واسع.