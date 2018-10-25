” السعودية للكهرباء ” تُشارك في ” ملتقى مكة الثقافي ” بمبادرات تطويرية لخدمة الحج والعمرة

سعيد العجل(صدى):

بدأت الشركة السعودية للكهرباء عقد عدداً من ورش العمل لصياغة مبادرات تطويرية لخدمة الحجاج والمعتمرين ضمن مشاركتها في ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة ؟” في نسخته الثالثة بعنوان ”كيف نُطور مدننا لخدمة الحج والعمرة؟”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية لملتقى مكة الثقافي.

وأوضحت “السعودية للكهرباء” أن الورش الفنية التي تضم نُخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بالشركة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الكهربائية المقدمة لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج في مكة المكرمة، المدينة المنورة, جدة, الطائف, إلى جانب بقية المحافظات، في ظل سعي الملتقى لأن تكون هذه المُدن واجهة إسلامية حضارية وذكية.

وأضافت الشركة أن المبادرات ستُركز على دعم المشاريع التطويرية التي ترفع من مستوى موثوقية الخدمة الكهربائية، وتوفر القدرات الكهربائية اللازمة للمشاريع الخدمية الأخرى، وفقاً لمعايير السلامة المتبعة، مشيدة في الوقت نفسه بدعم أمارة مكة المكرمة لمبادراتها المختلفة، والتعاون الكبير مع الجهات المتخصصة والقطاع الخاص، بما يخدم الرؤية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة.

يٌذكر أن “السعودية للكهرباء” شاركت العام الماضي في ملتقى مكة الثقافي وفازت بالمركز الثالث بجوائز المبادرات المؤسسية عن مبادرة منازلنا عنوان السلامة ضمن عدد كبير من المبادرات شملت السلامة، والقيادة الأمنة للمركبات، والتوعية الكهربائية، وتقديم زيارات ميدانية لآلاف المنازل والأسر، وعشرات المدارس، إضافة إلى إرسال أكثر من 2.3 مليون رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين في المنطقة.