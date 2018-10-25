محكمة تلغي صفقة ذهب بـ 15 مليون ريال لمخالفة الشريعة

عادل الحربي(صدى):

قضت محكمة تجارية بإلغاء عقود صفقة تجارية بين تاجر ذهب وشركة مصوغات ذهبية، بعد ثبوت مخالفتها للشريعة.

ويبلغ إجمالي الصفقة ما يقرب من 15 مليون ريال، تمثل قيمة 91 كيلو ذهب من عيار 24، إلا أن المحكمة رأت بطلان العقد نظرا لوقوع الأطراف المتعاقدة في أن هذه الصفقة تدخل في دائرة ربا النسيئة، وربا الفضل المحرمين شرعا.

وضمن القضية نفسها، اتهم صاحب محل الذهب عاملا وافدا لديه بتزوير تفويض منه، ثم التواصل مع مسؤولي شركة المصوغات، التي حصل منها الوافد على 10 كيلو من الذهب عيار 24، وأدين المتهم بحكم ألغي في النقض لاحقا.

في المقابل أقامت شركة المصوغات دعوى طالبت فيها باسترداد الذهب المشار إليه، وأجور تصنيع بقيمة 120 ألف ريال، قبل أن تقرر المحكمة إلغاء جميع العقود لمخالفتها للشريعة الإسلامية، وصدقت محكمة الاستئناف على الحكم فأصبح نهائيا.