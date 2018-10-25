أوزيل يكشف عن ملعبه المفضل

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب وسط آرسنال، الألماني مسعود أوزيل، عن ملعبه المفضل، مؤكدًا أن ملعب ” سانتياجو برنابيو ” معقل فريقه السابق ريال مدريد هو ملعبه المفضل.

وعلى جانب آخر، صرّح ” أوزيل ” قائلًا أن أفضل لاعب لعب بجواره النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي كان زميله في ” الميرينجي ” ؛ بينما أفضل لاعب واجهه، فاختار الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ كما اختار ماتيو جيندوزي كأفضل لاعب شاب في صفوف ” المدفعجية ” .

وعلّق ” أوزيل ” على تشجيعه لمنتخب ألمانيا بعد إعلانه اعتزاله اللعب دوليًا عقب الأزمة التي تعرض لها، قائلًا: ” لطالما دعمت منتخب ألمانيا منذ الصغر ومازال لدي أصدقاء يلعبون هناك، بالتأكيد أواصل تشجيعهم. “