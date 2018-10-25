عشب أرض ويمبلي يثير قلق نجم مانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

يواجه نادي ويمبلي مشكلات في أرض ملعبه بسبب سوء حالة العشب الأمرالذي دفع لاعب وسط مانشستر سيتي، البلجيكي كيفين دي بروين للتخوف من اللعب عليه أمام توتنهام هوتسبير .

وقال ” كيفين ” في تصريحات له : لا أعلم كيف ستسير الأمور، نأمل أن تكون الأرض جيدة وأن نتمكن من اللعب بشكل طبيعي .

وكان من المقرر أن تقام مواجهة مان سيتي على ملعب توتنهام الجديد، لكن بسبب مشكلات في أنظمة الأمن لم يتم تحديد تاريخ رسمي حتى الآن لافتتاح الإستاد، فيما توقع آخرون أنه سيفتح أبوابه في 15 ديسمبر المقبل .

وتعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها مشكلات لأرض ملعب ويمبلي خلال نفس الموسم ، حيث، كان العشب مهترئاً بشكل كبير، لا سيما في وسط الملعب خلال مباراة توتنهام وبرشلونة بدوري الأبطال الأوروبي بسبب مباراة ملاكمة أقيمت بها قبلها بعشرة أيام .