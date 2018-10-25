بالصور.. إيران تطلق صاروخا بالخطأ على مواطنيها

طهران(صدى):

صرحت مصادر محلية إيرانية بأن صاروخًا لم يعرف مصدره سقط في قرية ” فخر آباد ” ؛ وهو الأمر الذي أثار الذعر في نفوس أهالي القرية.

وعن ذلك، أوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الصاروخ كان في مهمة تدريبة وسقط في منطقة صحراوية جنوب محافظة خراسان، وذلك على الرغم من مزاعم الحرس الثوري بأن قدرات صواريخه وتفوقها ودقتها في إصابة الأهداف.

وفي ذات السياق، كانت مواقع إخبارية إيرانية معارضة قد كشفت عن تحطم صاروخين من أصل 6 صواريخ أطلقها الحرس الثوري الإيراني، باتجاه سوريا.