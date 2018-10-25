بالصور.. انخفاض المخالفات المسجلة لمنافذ بيع التبغ والمعسل بالقريات

محمد السعران(صدى):

واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بصحة القريات جولاتها التفتيشية والرقابية على منافذ بيع مشتقات التبغ، حيث نفّذ الفريق 3 جولات رقابية على المنشآت التجارية.

وشهدت الجولة الرقابية تحرير (13) تعهد لعدد من المحلات التجارية بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة، في حين تنوعت المخالفات الأخرى التي تم رصدها بواسطة فريق اللجنة.

تم رصد (4) مخالفة ، وضبط (25) ” غليون ” دخان و (23) ” مدواخ ” و(250)غرام تبغ مجهول المصدر ، إضافة إلى عدد (479) علبة سجائر غير مطابقة للمواصفات ، وعدد (17) من المعسل غير مطابق للمواصفات والمقاييس .

كما لاحظ الفريق التزام كثير من المحلات بالاشتراطات الصحية بعد الجولات السابقة التي تم تنفيذها، وستواصل اللجنة جولاتها الرقابية لمنافذ بيع التبغ والمعسل، للتأكد من تحقق الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين باستمرار .

يأتي ذلك تطبيقًا للمرسوم الملكي رقم 56/م، وضمن توجيهات الوزارة لرصد المخالفات والتبليغ عنها، والتأكد من الاشتراطات المنصوص عليها بنظام مكافحة التدخين.