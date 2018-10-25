تحالف ” سعودي – صيني ” يوقع اتفاقية بدء إنشاء 9658 وحدة سكنية في جدة والدمام

الرياض(صدى):

وقعت وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان اليوم, على هامش ” مبادرة مستقبل الاستثمار ” الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية مع شركة ساني العامرية تحالف “سعودي صيني” لبدء تنفيذ 9658 وحدة سكنية في مدينتي جدة والدمام.

وبموجب هذه الاتفاقية تبدأ شركة ساني العامرية والمشكلة بتحالف بين شركة ساني الصينية، وشركة العامرية للاستثمار العقاري في تنفيذ 3 مشاريع سكنية على أراضي وزارة الإسكان تحت مسمى ” تلال الغروب ” الأول في حي الأمير فواز بمحافظة جدة، ويستهدف توفير 6512 وحدة سكنية عبارة عن شقق، والمشروعين الأخرين في مدينة الدمام، ويوفران 1632 فيلا، و1514 شقة.

ويبلغ حجم الاستثمار في هذه الاتفاقية نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث تبدأ الشركة في تنفيذ مشاريعها خلال الشهر المقبل، فيما سيتم تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية خلال عام 2020، وتُعد هذه المشاريع الثلاثة ضمن المشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ساني العامرية بندر بن محمد العامري أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية البدء في تنفيذ المشاريع الثلاثة وتسليمها خلال الجدول الزمني المحدد لها، على أن يبدأ التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، ويكون تسليم المرحلة الأولى من الوحدات السكنية خلال عام 2020 .

وأضاف أن هناك عدد من الأهداف التي ستحقق من خلال هذا التحالف منها توطين التقنية بإنشاء مصنعين في جدة والدمام، إضافة إلى إنشاء مصانع لمعدات البناء لتأمين احتياجات السوق المحلي والتصدير لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مؤكداً أن من بين أولويات ” ساني العامرية ” تدريب الشباب السعودي بمعاهد شركة مجموعة ساني العالمية بالصين وتوظيفهم بمصانعنا ومشاريعنا بالمملكة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وبدوره أكّد مدير عام شركة ساني العامرية هيجن قاو أن بيئة المملكة للاستثمار في القطاع العقاري جاذبة ومع توجه الدولة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع وقعنا اتفاقية مع وزارة الإسكان لمقابلة الطلب المرتفع للإسكان في المملكة لبناء آلاف الوحدات السكنية، مشيراً إلى أنه سيبدأ العمل في مشاريع “تلال الغروب” الثلاثة لتوفير 9658 وحدة سكنية بجودة عالية مع مراعاة توفير بيئة سكنية مناسبة.

وأشار إلى أن شركة ساني الصينية لديها العدد من المشاريع في مختلف دول العالم منها عقد لبناء 50 ألف وحدة في ماليزيا خلال خمس سنوات بمعدل عشرة الاف وحدة سنويا، لافتاً إلى أنهم يستهدفون زيادة هذا العدد أو مضاعفته في السعودية، لوجود البيئة الجاذبة، والتحفيز الكبير من وزارة الإسكان، مؤكداً أن شركة ” ساني الصينية ” تملك تقنيات بناء حديثة ألمانية ذات جودة عالية جداً

وستستعمل أفضل هذه الأساليب في المشاريع السكنية بالسعودية.