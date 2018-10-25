معلمة تحصل على ميدالية عالمية في معرض وارسو الدولي

الرياض(صدى):

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، المعلمة عائدة العتيبي من الثانوية “١٢٠” بمناسبة حصولها على الميدالية الفضية في معرض وارسو للمخترعين 2018م، المقام في بولندا.

وثمّن جهود المعلمة ومكتب تعليم الشمال بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه تميز جديد للمربية الفاضلة والمعلمة المبدعة الزميلة عائدة العتيبي وأنها “فخر تعليم الرياض”.

من جانبها أشادت المساعد للشؤون التعليمية ريم الراشد بالمعلمة العتيبي، مؤكدة أن فوزها وتكريمها على المستوى العالمي والإقليمي هو فوز للجميع، وبأن مكتب شمال من المكاتب المتميزة التي تخرج نماذج تعليمية بارعة ومتجددة، لما يحظى به منسوبو تعليم الرياض من تقدير وتشجيع للمبدعين في المجالات كافة، من أمير المنطقة ووزير التعليم والمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض.

من جهتها، أكدت قائدة مكتب التعليم شمال الرياض فوزية السبتي أن “مكتب تعليم الشمال “بنات” دأب على دعم التميز والإبداع، امتداداً لرؤية وطننا المعطاء وإدارتنا الداعمة بقيادة مدير عام التعليم حمد الوهيبي”، مبينة أن “هذا المنجز للمعلّمة المتميزة سبقه منجزات، حيث حصلت المعلمة عائدة العتيبي على عديد من الجوائز المحلية والخليجية والعالمية، وقامت بتدريب معلمات منطقة الرياض على معايير التميز، رغبة منها في نشر ثقافة التميز والإبداع في المنطقة وعلى مستوى المملكة”.

بدورها، روت المعلمة الفائزة عائدة العتيبي حكاية إنجازها، فقالت: بعد التسجيل لبراءة الاختراع في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تم تقديم طلب إلى المعارض العالمية للمشاركة في معرض وارسو للمخترعين، ولله الحمد تم قبول اختراعي وشاركت به، وعليه نلت هذا الإنجاز الذي يعد مصدر فخر واعتزاز لي ولأسرتي، حيث أضفت إنجازا إلى منجزات وطني العديدة في جميع المجالات، موجهة شكرها لله من قبل ومن بعد ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث توجّهت رؤية 2030وبشكل مباشر نحو دعم وتطوير قدرات الشعب السعودي في كافة المجالات، في حين واكبت اجتهاداتنا ومجهوداتنا في الاختراع والابتكار فتحققت الآمال.

يذكر أن المعلمة العتيبي حصلت على جائزة مايكروسوفت المعلم المبدع على مستوى آسيا وإفريقيا عام ٢٠١٣، وجائزة الشيخ حمدان فئة المعلم المتميز على مستوى الخليج العربي عام ٢٠١٥، وجائزة التعليم للتميز فئة المعلمة المتميزة على مستوى الوطن في دورتها السابعة عام ٢٠١٦، جائزة المعلمة الرقمية المقدمة من جامعة الأميرة نورة على مستوى الوطن عام ٢٠١٦، والميدالية الفضية في معرض آيتكس للمخترعين في ماليزيا عام ٢٠١٧، وجائزة الشيخ حمدان فئة المعلم فائق التميز في دورتها الـ(٢٠) على مستوى الخليج العربي عام ٢٠١٨، والميدالية الفضية في معرض وارسو للمخترعين في بولندا عام ٢٠١8، الذي يقام سنويًّا في جامعة وارسو للتقنية في بولندا ويهدف إلى استقطاب المخترعين من دول العالم كافة المعتمدة من إيفا international warsaw invetion show ، وقد تجاوز عدد المشاركين في المسابقة أكثر من 80 متأهلاً للميداليات في ثمانية مجالات مختلفة.