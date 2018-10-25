90 هزة أرضية تضرب شرق أملج أشدها بقوة 3.7 درجة

محمود البلوي(صدى):

قال مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية الدكتور هاني زهران، إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت نشاطاً زلزالياً اعتباراً من يوم الخميس 2/2/1440هـ على بعد “25” كلم جنوب شرق مدينة أملج.

وأشار زهران إلى أن عدد الهزات المسجلة بلغ 90 هزة أرضية، وشدة أكبرها 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وتوقع زهران استمرار هذا النشاط الزلزالي المحلي في الفترة القادمة، ولعدم توفر أي معلومات أو دراسات عن مدى كفاءة المباني ومقاومتها للزلازل في مدينة أملج والقرى والهجر المجاورة لها.

وأبان أن مناطق النشاط الزلزالي في هذه المنطقة تتوسع مكانياً مع مرور الزمن مع ظهور مناطق زلزالية جديدة على بعد ٨٤ كلم شمال أملج و25 كلم جنوب شرق أملج.