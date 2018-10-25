140 وظيفة حارس أمن شاغرة بتعليم حفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن ” الأمن والسلامة المدرسية ” عن توفر 140 وظيفة تحت مسمى حارس أمن، لافتة إلى أن الأولوية لمن ألغيت عقودهم ” الأجر اليومي ” ولمن يرغب بالتقديم حسب الشروط والضوابط الخاصة بتوظيف أفراد الحراسات الأمنية في المدارس .

وأوضحت أن الشروط، أن يكون سعودي (الجنسية )، وأن لا يقل عمره عن (30) عاماً ولا يزيد عن ( 55 ) لمدارس البنين، وأن لا يقل عمره ( 35) عاماً ولا يزيد عن (55) لمدارس البنات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك(شهادة حسن سيرة وسلوك)، والشهادة الابتدائية ويفضل من لديه مؤهل أعلى، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة أخرى.

وأضافت أنها تشترط صحيفة بصمات من الأدلة الجنائية والتأكد من سجلة الأمني عن طريق الشرطة (الأمن الجنائي)، والالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع، وأن يكون لائقاً طبياً (شهادة طبية )، وأن يكون قد أنهى التدريب والتأهيل، وأيام العمل (6) أيام في الاسبوع، كما أن ساعات العمل (8) ساعات يومياً.

وأكدت على التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني؛ فيما أن الراتب الشهري يحدد عند المقابلة، والعمل في أي مدرسة تحددها الشركة أو إدارة التعليم، وتطبق الشروط والأحكام، مشيرة إلى أنه يبدأ التقديم على الوظائف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19/2/1440هـ إلى يوم الخميس 23/2/1440هـ، من خلال إرسال الطلبات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .