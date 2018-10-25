” مزاولة المهن الصحية ” تحقق في قضية الطبيب المسئ لمسنة بجدة

جدة(صدى):

قررت مديرية الشؤون الصحية بجدة إحالة قضية طبيب محافظة الليث المتهم بزيادة التكاليف العلاجية، وسوء معاملته لمريضة مسنة، إلى لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية .

من جانبه أكد عبدالرحمن الصحفي المتحدث باسم ” صحة جدة ” أنه ثبت أن الطبيب المقيم، خالف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية مشيراً إلى أن الشكوى محل اهتمام “صحة جدة ” .

ومن المقرر أن تبدأ لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية في استجواب الطبيب والمنشأة تمهيداً لإصدار الأحكام .

جدير بالذكر أن ” صحة جدة ” باشرت قبل عدة أسابيع التحقيق مع الطبيب بعد ورود الشكوى من إبنها الذي تلقى إعتذار رسمي من إدارة المجمع تعترف فيه بأن الطبيب لم يحسن التصرف مع المريضة، وأنها ستحاسبه وفق الأنظمة.