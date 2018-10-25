خبير مناخ يعلن عن موعد بدء ونهاية الحالة الماطرة

علي القحطاني(صدى):

أكد خبير الطقس والمناخ معاذ الأحمدي أن هناك حالة جوية جديدة تبدأ مساء اليوم الخميس، عبارة عن تخريجات وسحابة ” كاسرة ” تلتقي جبهة باردة وجبهة دافئة، ثم تكسر على السواحل بداية من حقل حتى ينبع قد تشمل سواحل مكة المكرمة ” رابغ- جدة ” يوميْ الجمعة والسبت.

ولفت الأحمدي: ” تشتد الحالة يوم الأحد ووسط الأسبوع المقبل على مناطق واسعة من المملكة؛ منها أجزاء من شمال ووسط وغرب وشرق المملكة: تبوك، ورفحاء، والسواحل الشمالية ” حقل- الوجه- أملج ” ، والمدينة المنورة وسواحلها ” القصيم- حايل- عقلة الصقور- المجمعة- الدوادمي- عفيف- المنطقة الشرقية- الخفجي ” ومكة المكرمة وسواحلها ” جدة- رابغ- الليث- قد تمتد إلى القنفذة ” ، وأجزاء من المنطقة الجنوبية وما حولها.

وأبان أن الحالة تأثيرها قوي من متوسط إلى غزير، ولا يُستبعد تساقط البرد، متوقعا انخفاض درجات الحرارة مع الحالة على أجزاء من المملكة في الأيام القادمة.