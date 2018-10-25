إنقاذ حياة مريضة بعملية جراحية معقدة بمستشفى الملك فهد بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الملك فهد بالباحة في إنقاذ حياة مريضة كانت تشكو من آلام شديدة في الجهة اليسرى من الصدر مع ضيق التنفس ونقص في مستوى تشبع الدم بالأكسحين؛ حيث تبين وجود انصباب جنب ” تجمع سائل حول الرئة اليسرى ” مما يستدعي معرفة طبيعة السائل.

واتضح بعد الاستكشاف عبر الموجات الصوتية أنه تجمع دموي حول الرئة أدى إلى فقدان كمية كبيرة من الدم وانخفاض ضغط الدم للمريضة؛ فيما تم إسعافها بالسوائل الوريدية وإدخالها العناية المركزة، وتكوين فريق طبي من العناية وأطباء جراحة الصدر وأطباء الأشعة المناوبين.

وفي السياق نفسه، تم تشخيص الحالة بتشوه شرياني وريدي بالتوعية الرئوية اليسرى أدى إلى تمزقه وحدوث تجمع حول الرئة؛ بينما أجريت العملية الجراحية التي استغرقت 6 ساعات، ونتج عنه شفاء المريضة وخروجها من المستشفى دون حدوث مضاعفات.