مجلة العدل تطلق 5 أعداد بهويتها الجديدة

سعيد العجل(صدى):

أطلق مركز البحوث في وزارة العدل خمسة أعداد لـ” مجلة العدل ” تحمل هويتها الجديدة، وتُعنى المجلة الدورية المحكمة بشؤون الفقه والقضاء.

وأعلنت المجلة قبل نحو خمسة أشهر عن تطوير وتحديث موقعها الجديد بتوجيهات من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لرفع مستوى الوعي الفقهي والقضائي في أوساط المجتمع.

وقد أصدرت مجلة العدل منذ انطلاقها مطلع عام 1420هـ نحو 75 عدداً، تحوي العديد من الأبحاث والرسائل العلمية، والإجراءات القضائية، إضافة إلى تاريخ أبرز العلماء والقضاة في المملكة.

وأوضحت وزارة العدل أن المجلة تعمل على نشر الفقه الإسلامي، وتطوير القضاء وأساليبه وإجراءاته، وتطوير صيغ الأحكام، وتوثيق العلاقات مع الجهات القضائية في البلاد العربية والإسلامية بنشر البحوث والدراسات في مجالي الفقه والقضاء الإسلامي.

يذكر أنه للنشر في المجلة؛ فيجب أن تكون البحوث والدراسات في إطار ما تعنى به، وأن يتسم البحث بالأصالة والالتزام بالمنهج العلمي، وتدوين السيرة الذاتية للباحث، وإرفاق ملخص للبحث باللغتين العربية والإنجليزية وألا يكون البحث منشوراً.

ونشرت الوزارة المجلة على الموقع الإلكتروني الخاص بها (هنا)، كما يمكن للمهتمين التواصل مع المجلة عبر البريد الرسمي: ([email protected]).