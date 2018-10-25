خادمة تهدد أسرة بـ ” سكين ” في مكة.. والأمن يباشر الحادث

نايف السالم(صدى):

قامت خادمة ” فلبينية الجنسية ” بتهديد أسرة المنزل بـ ” شرائع مكة ” ؛ وذلك بعد استحواذها على سكين.

وعن التفاصيل، أُبلغ ” مواطن ” العمليات الموحدة بقيام خادمته بأخذ سكين من المطبخ، وتهديد أفراد الأسرة، ودخلت إحدى الغرف وأغلقت على نفسها الباب.

وتمكنت دوريات الأمن من الدخول للمنزل وسيطرت على الخادمة، وأخذت السكين منها دون أن تلحق الضرر بنفسها أو أحد أفراد الأسرة.

يُذكر أنه تم إعداد محضر بالواقعة، وسلمت الخادمة والسلاح الأبيض لشرطة الشرائع بحكم الاختصاص.