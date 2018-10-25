اتهموها بالسحر.. الاعتداء على عجوز سبعينية وقطع لسانها

نيودلهي(صدى):

اعتدى أهالي إحدى القرى الهندية على امرأة عجوز وقطعوا لسانها بدعوى أنها ساحرة، فيما تواصل الشرطة البحث عن مرتكبي الواقعة حتى الآن.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية إن المعتدين 3 أشخاص، دخلوا على المرأة بيتها تحت تهديد السلاح، وخطفوها أمام حفيدتها، قبل أن يعتدوا عليها بالضرب ثم قطعوا لسانها، بعد اتهامها بممارسة أعمال السحر.

وأبلغت الحفيدة الشرطة فيما نقلت جدتها إلى أقرب مستشفى، في حالة صحية سيئة.