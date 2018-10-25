أحلام تتنازل عن لقب الملكة لفنانة شهيرة بعد تعرضها لموجة من الانتقادات

أبو ظبي(صدى):

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على الهجوم والانتقاد الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال مشاركتها في حفل أقامته دار ” بولغري ” لإطلاق مجموعة مجوهراتها الجديدة.

وقالت أحلام عبر حساب الفنانة على ” إنستجرام ” : ” من غيرتهم من الملكة ونقطة آخر السطر ” .

وأوضحت: ” بيغاروا منك وبس وبس وبس ” ، مضيفة رمز التاج، وردت نادين على تعليق أحلام، قائلة: ” أحلام الشامسي أحبك حبيبي ” .

وكانت نادين لفتت الأنظار حولها بإطلالتها التي أحدثت جاذبية والتي وقعها المصمم أنطوان قارن، حيث اختارت فستاناً بسيطاً من الحرير باللون الأزرق الملكي.