أحلام تتنازل عن لقب الملكة لفنانة شهيرة بعد تعرضها لموجة من الانتقادات
ردت الفنانة الإماراتية أحلام على الهجوم والانتقاد الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال مشاركتها في حفل أقامته دار ” بولغري ” لإطلاق مجموعة مجوهراتها الجديدة.
وقالت أحلام عبر حساب الفنانة على ” إنستجرام ” : ” من غيرتهم من الملكة ونقطة آخر السطر ” .
وأوضحت: ” بيغاروا منك وبس وبس وبس ” ، مضيفة رمز التاج، وردت نادين على تعليق أحلام، قائلة: ” أحلام الشامسي أحبك حبيبي ” .
وكانت نادين لفتت الأنظار حولها بإطلالتها التي أحدثت جاذبية والتي وقعها المصمم أنطوان قارن، حيث اختارت فستاناً بسيطاً من الحرير باللون الأزرق الملكي.
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 1 ساعة
ما خذه في نفسها مقلب الطقاقه احلام اي ملكه طقاقه وتخب عليك