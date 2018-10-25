تحذير رسمي من مياه ” الصفاء العذبة ” حجم 4 جالون

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة الغذاء والدواء ، المستهلكين من تناول مياه ” الصفاء العذبة ” ذات الحجم (4 جالونات) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة “ البرومات ” .

وطالبت الهيئة في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، جموع المستهلكين بالتوقف عن شراء المنتج المذكور والتخلص من الكميات المخزنة لديهم.

كما أكدت أنها تتخذ الإجراءات التصحيحية صوب مصنع ” مياه العين العذبة ” من خلال وقف خطوط الإنتاج وإلزامه بسحب الكميات من السوق وعدم معاودة الإنتاج قبل التأكد من الحد المسموح به من ” البرومات ” .