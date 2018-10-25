تحذير رسمي من مياه ” الصفاء العذبة ” حجم 4 جالون
حذرت هيئة الغذاء والدواء ، المستهلكين من تناول مياه ” الصفاء العذبة ” ذات الحجم (4 جالونات) لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة “ البرومات ” .
وطالبت الهيئة في تغريدة نشرتها على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، جموع المستهلكين بالتوقف عن شراء المنتج المذكور والتخلص من الكميات المخزنة لديهم.
كما أكدت أنها تتخذ الإجراءات التصحيحية صوب مصنع ” مياه العين العذبة ” من خلال وقف خطوط الإنتاج وإلزامه بسحب الكميات من السوق وعدم معاودة الإنتاج قبل التأكد من الحد المسموح به من ” البرومات ” .
الواقع[ عدد التعليقات: 6540 ] نشر منذ 52 دقيقة
هيئة الغذاء والدواء تتحمل مسؤولية كبيرة لماذا لا تحدد الغذاء والدواء مواصفات الماء مذكور فيها كل العناصر ونسبتها بشكل واضح جدا تشمل حتى نوع العبوة وعندما يريد احد الاستثمار في ذلك يلتزم هذه المواصفات ويحضر عيناته لأخذ الموافقة والتصريح با لتوزيع كذلك نتمنى وجود عقوبات كبيرة على أي مستثمر يتاجر بحيات وصحة الشعب نتيجة الجشع والخيانة وافسادة في الأرض بحيث يكون حكم الإعدام بحقه فكم قتل من الأسر والأفراد بمنتوجاته المسرطنة والمسمومة عليه من الله مايستحق