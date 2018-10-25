رجل يضرب زوجته بآلة حادة على رأسها ويلقيها من الشرفة

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة بني سويف في جنوب مصر، جريمة مروعة لزوج قتل زوجته بوحشية بعد خلافات بينهما بسبب اشتراكه في تجارة المخدرات ومحاولتها منعه من هذا الأمر.

وبدأت القصة حينما غضبت الزوجة من زوجها بعد علمها بطبيعة عمله ونشبت الخلافات والشجار بينهما وحاولت أن تقنعه بالعودة وعد السير في طريق الغي وتجارة المخدرات، ولكنه رفض إلى أن تعرض للسجن وخرج إثرها لتندلع نيران الخلافات الأسرية من جديد.

ووصل الأمر إلى أن تركت الزوجة منزل زوجها لتذهب إلى أهلها ولكن أهل الزوج رفضوا أن تأخذ ابنها معها؛ لتوافق على العودة بعد أسبوع لرؤية ابنها الصغير وحتى لا تتركه ولكن الخلافات لم تهدأ وتنشب مرة أخرى لتنتهي هذه المرة بضرب الزوج لزوجته بآلة حادة على رأسها.

وفقدت الزوجة الوعي وحدث لها نزيف حاد في الرأس؛ فيما شاهد الزوج زوجته طريحة الأرض والدماء تنزف منها بغزارة فانهار وحملها وجرى بها إلى شرفة المنزل وألقى بها في الشارع؛ ليتم القبض عليه بعد ذلك للتحقيق معه.