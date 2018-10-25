رئيس الوحدة يشيد بحفاوة البلطان في استقبال رؤساء الأندية على شرف ” آل الشيخ “

نواف السالم(صدى):

ثمّن رئيس نادي الوحدة، الكابتن حاتم خيمي، ونائبه الكابتن عبدالله خوقير المبادرة الطيبة لرئيس نادي الشباب، الأستاذ خالد البلطان، بدعوة جميع رؤوساء الأندية السعودية، للاحتفال بعودة رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ من رحلته العلاجية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأثنى مسؤولا الوحدة على حفاوة البلطان وحسن ضيافته خلال العشاء الذي جمعهم في منزله مساء أمس الاربعاء على شرف عودة المستشار تركي آل الشيخ، وفقا لما ذكره الحساب الرسمي للنادي على تويتر صباح اليوم الخميس.

كان المستشار تركي آل الشيخ قد تقدم بالشكر لرئيس الشباب، مؤكدا أنه الاجتماع الودي شهد مناقشة مجموعة من الأمور الرياضية المهمة لجميع الأندية وخاصة ما يتعلق بالملاعب الجديدة المقرر إنشاؤها.