بوجاتي تستعرض نسخة أكثر شراسة من شيرون قبل عرضها في جنيف

جنيف(صدى):

سيظهر أحدث طرازات بوجاتي شيرون محدودة الإنتاج والعالية الشراسة من بوجاتي ، لأول مرة في معرض جنيف للسيارات في عام 2019 في شهر مارس. وقالت التقارير أن الشركة تقوم بالفعل بعرض التصميم على العملاء المحتملين لجمع الطلبات الخاصة بالحجز. ووصف الناس الذين رأوا السيارة بأنها “صاروخ أرض – أرض.

وستقدم بوجاتي فقط 20 إلى 40 نموذج من شيرون الأكثر شراسة ويعتقد أن القوة ستظل تأتي من المحرك W16 بسعة 8.0 لتر ولكن مع إنتاج أعلى للقوة الحصانية ، ويلمح بيان أخير من الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان إلى أن هناك مجالًا لزيادة قوة المحرك.

واشارت شائعة حديثة نقلا عن مطلعين لم يكشف عن أسمائهم أن بوجاتي كانت تطور على الأقل ثلاثة إصدارات خاصة من شيرون ويبدو أن وصف الشخص الذي يُزعم أن السيارة التي ستصل إلى جنيف أقرب إلى نموذج SS الذي يركز على الحلبات والسباقات بسبب تقارير عن زيادة القوة في السيارة كما تساعد المكونات خفيفة الوزن أيضًا في تقليل الوزن.

وبالإضافة إلى شيرون SS ، يزعم أن بوجاتي لديها نموذج Superleggera أخف قيد التطوير. وهناك نسخة من Aperta مع لوحة سقف قابلة للإزالة كذلك. وهناك القليل من الدعم وراء هذه الإشاعة في الوقت الحالي ، ولكن قد تكون بورشة وريماك وبوجاتي في المراحل الأولى من مناقشة التعاون الجماعي لبناء سيارة كهربائية معًا. ولا توجد تفاصيل حول هذا المشروع حتى الآن ، ولكن التقارير السابقة تشير إلى أن بورشه وريماك قد يتعاونان معاً وإضافة مهارات بوجاتي إلى هذا التعاون لا يبدو بعيد جداً عن المنطق.