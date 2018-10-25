فيكتور كاساي حكما لكلاسيكو الهلال والاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

كشفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، اليوم الخميس، عن حكم مواجهة الهلال والاتحاد في قمة الجولة السابعة، من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تقام اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض.

وأوضحت لجنة الحكام، أن الحكم المجري فيكتور كاساي هو الذي سيدير لقاء الكلاسيكو، كما عينت اللجنة، طاقم تحكيم برتغالي بقيادة تياجو مارتينز لضبط مواجهة الاتفاق والحزم.

وعلى جانب آخر، أشارت إلى أنه يقود طاقم تحيكم نرويجي بقيادة سفاين موين، مواجهة الأهلي والفتح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.