ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

الرياض(صدى):

بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فقد ترأس سموه الاجتماع الأول لهذه اللجنة هذا اليوم الخميس الموافق 16 / 2 / 1440هـ، واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالعناصر التالية:

الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة.

الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.

السياسات والإجراءات والحوكمة.

آليات الاستقطاب والتأهيل.

واتخذت اللجنة التوصيات الأزمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.