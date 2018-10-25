ولي العهد يرأس الاجتماع الأول للجنة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة
بناءً على الأمر الملكي الكريم رقم 7422 وتاريخ 10 / 2 / 1440هـ القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية – حفظه الله – لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، فقد ترأس سموه الاجتماع الأول لهذه اللجنة هذا اليوم الخميس الموافق 16 / 2 / 1440هـ، واستعرضت اللجنة خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خاصةً فيما يتعلق بالعناصر التالية:
الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة.
الأطر القانونية والأنظمة المعمول بها.
السياسات والإجراءات والحوكمة.
آليات الاستقطاب والتأهيل.
واتخذت اللجنة التوصيات الأزمة حيال ذلك، وستواصل اللجنة اجتماعاتها إلى حين استكمال أعمالها.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 2 ساعتين
آهـ فديت ها الطلة والله
فديتك يا سيدي المعظم
حمد المزيني بريده[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
ويش عقبه عقب خراب مالطا
سند القحطاني خميس مشيط[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
عذاب الرحيل انت تشتغل في الاستخبارات
واضح من تعليقاتك
هههههه من زملاء العقيد ماهر عبدالعزيز مطرب ورفاقه