إصدار أول رخصة مهنية ببلدية طريف عبر ” نظام بلدي “

سلطان الهوير(صدى):

أصدرت بلدية محافظة طريف أول رخصة مهنية عبر نظام بوابة بلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

كان ذلك الإنجاز بحضور رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي ،، ومديري إدارة تقنية المعلومات والتراخيص .

وهنأ رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي ،، المواطن المستفيد بحصوله على أول رخصة مهنية فورية إلكترونية عبر بوابة ” بلدي ” مبيناً بأن هذه الخدمة تأتي في إطار برنامج التحول البلدي الذي دشنه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ،، سلمه الله ،، والمنبثق من رؤية المملكة ” 2030 ” وذلك ضمن خطوات عملية وحثيثة لتطوير مستوى الخدمات والإرتقاء بها لتحقيق تطلعات المواطنين المستفدين من هذه الخدمات.

وعبر رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عودة بن خلف العنزي ،، عن شكره الجزيل لسعادة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري ،، على مايوليه من إهتمام مباشر لتطوير العمل البلدي في كافة مجالاته وتقديم مافيه خدمة وراحة المستفيد من الخدمات البلدية بالمنطقة .