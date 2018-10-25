الثناء يمطر حكيمي بعد مباراة دورتموند الساحرة

نواف السالم(صدى):

استطاع اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند الألماني، أن يسحر قلوب متابعيه أمس الأربعاء بعد آدائه الاستثنائي أمام أتلتيكو مدريد ليحصد إشادات الجميع من الجمهور والزملاء والمدربين .

ونجح ” حكيمي ” في صنع ثلاثة أهداف بمفرده الدورتموند رباعيته النظيفة على أتلتيكو خلال الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا .

وانهال الثناء على تألق اللاعب في صحيفة ” سبورت بيلد ” الألمانية التي نشرت تصريحات ماركو رويس، نجم دورتموند، قائلاً : ” فوق كل شيء، أشرف مهم للغاية بالنسبة لنا، لإمتلاكه سرعة بالغة، وهذا ما احتجناه أمام أتلتيكو، لقد لعب بشكل جيد للغاية ” .

وأبرزت الصحيفة تلقيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، لأشرف حكيمي بـ ” رجل المباراه ” .

كما أثنت عليه الصحف الأسبانية قائلة بأنها ” ليست في متناول لاعبي أتلتيكو ” .

جدير بالذكر أن حكيمي يقضي فترة إعارة ضمن صفوف دورتموند لمدة موسمين، من ريال مدريد، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2021 .