الثناء يمطر حكيمي بعد مباراة دورتموند الساحرة
استطاع اللاعب المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند الألماني، أن يسحر قلوب متابعيه أمس الأربعاء بعد آدائه الاستثنائي أمام أتلتيكو مدريد ليحصد إشادات الجميع من الجمهور والزملاء والمدربين .
ونجح ” حكيمي ” في صنع ثلاثة أهداف بمفرده الدورتموند رباعيته النظيفة على أتلتيكو خلال الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا .
وانهال الثناء على تألق اللاعب في صحيفة ” سبورت بيلد ” الألمانية التي نشرت تصريحات ماركو رويس، نجم دورتموند، قائلاً : ” فوق كل شيء، أشرف مهم للغاية بالنسبة لنا، لإمتلاكه سرعة بالغة، وهذا ما احتجناه أمام أتلتيكو، لقد لعب بشكل جيد للغاية ” .
وأبرزت الصحيفة تلقيب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، لأشرف حكيمي بـ ” رجل المباراه ” .
كما أثنت عليه الصحف الأسبانية قائلة بأنها ” ليست في متناول لاعبي أتلتيكو ” .
جدير بالذكر أن حكيمي يقضي فترة إعارة ضمن صفوف دورتموند لمدة موسمين، من ريال مدريد، الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2021 .
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