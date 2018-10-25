” التعليم ” تنفذ ” ساعة برمجة ” بالتعاون مع مايكروسوفت

علي القحطاني (صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، في تعميم لإدارات التعليم، بتنفيذ برنامج ” ساعة برمجة ” بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العربية.

ويهدف البرنامج إلى تعليم أساسيات البرمجة للطلاب عبر المشاركة في الحملة العالمية بعنوان (ساعة الأرض)، والتي تُنفذ خلال المدة من 10-3-1440هـ وحتى 2/4/1440هـ .

وطالبت الوزارة بدراسة البرنامج ووضع الخطوات والإجراءات المناسبة للتنفيذ، ورفع تقرير عن تنفيذ البرنامج بعد الانتهاء منه.

يأتي ذلك تماشيا مع رؤية 2030 ودعماً للتحول الرقمي والمساهمة في بناء جيل من الكفاءات الوطنية في مجال الحاسب الآلي.