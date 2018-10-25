” النيابة العامة ” توضح نتائج التحقيقات الأولية في قضية جمال خاشقجي
صرح النائب العام بما يلي: إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ عن نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في قضية المواطن / جمال أحمد خاشقجي – رحمه الله -، فقد وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.
والنيابة العامة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة.
ابوبندر[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد بنية مسبقة ويش الجديد
ابوبندر[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 2 ساعتين
اكيد بنية مسبقة ويش الجديد
صالح الغملاس الخرج[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو بندر انت صح جبتها على الجرح
لكن النيابه لم تجب حتى الان على السؤال الأهم
وهو :
اين الجثة ؟ اشعر أن هناك عمل لا أخلاقي ارتكب بحق الجثة ؟ اتمنى أن اكون مخطئاَ في حدسي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2206 ] نشر منذ 2 ساعتين
عليهم من الله مايستحقون
وسيجدون العقاب الرادع
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 2 ساعتين
حنا اهل الحق تطبيق شرع الله والعدل عندنا
رغم انوف الحاقدين
لا احد يزايد على قيادتنا الرشيدة اعزها الله
رحمه الله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4702 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليه تشغلون انفسكم بالجثة
راحت راحت وانتهينا
والله يقول في كتابه الكريم
يحي العظام وهي رميم
عجبا وتبا لبعض العقول
التي لا تتدبر في كلام الله تعالى
ومن السياسة ترك السياسة
ناصر المزيعل القويعيه[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا أدري لماذا الاخ عذاب الرحيل ينزعج من سؤال (اين ذهبت جثة المجني عليه ؟)
الرحيل[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 1 ساعة
الدنيا دواليك…
كطقعت الرحيل … تذروها الرياح بطرفة عين
ابوبندر[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 1 ساعة
يأخ عذاب الاخ صالح يقول__ اتمنى ان اكون مخطي في حدسي !!
رااايق[ عدد التعليقات: 5758 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت تفهموها **** التحقيق لا يزال قائماً * التحقيق لا يزال قائماً * التحقيق لا يزال قائماً *
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فهمتوا ولا نعيد * التحقيق لا يزال قائماً *** يعني أي سؤال ****؟؟؟!!!
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بعد ما تكتمل التحقيقات ** إن شاء الله * ستجدون الأجابة من غير أي سؤال ***
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ثقتنا كبيرة ومالها حدود * برجال النيابة والقائمين عليها **
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وفوق هام السحب ياااا أغلى بلد ****
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56777 ] نشر منذ 57 دقيقة
ربنا يحق الحق ويزهق الباطل ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1006 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يديم نعمة الأمن والأمان.