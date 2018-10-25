أودي تعرض Q2 L لحجم أكبر للمشترين في الصين

بكين(صدى):

قدمت أودي أول لمحة عن Q2 L بقاعدة عجلات طويلة في وقت سابق من هذا العام عندما ظهرت صور السيارة متعددة الاستخدامات الصغيرة في الصين. والآن يمكننا إلقاء نظرة أفضل على Q2 L ، حيث أطلقتها شركة أودي رسمياً في أكبر سوق للسيارات في العالم. وكما هو الحال مع معظم الطرازات بقاعدة العجلات الطويلة التي تباع في الصين ، تبدو Q2 L متطابقة تقريبا مع Q2 التقليدية.

والفرق الكبير هو 27 ملم مضافة إلى طول قاعدة العجلات ، والتي يبلغ طولها الآن 2628 ملم ونتيجة لذلك ، فإن Q2 L أطول بشكل عام من Q2 القياسية ، بقياس 4.229 ملم . وقد يقول البعض إن بوصة واحدة لا تحدث فرقًا كبيرًا من الناحية الخارجية، ولكن من الناحية الداخلية تستفيد السيارة من قاعدة العجلات الطويلة وسوف يستمتع الركاب في الخلفي بمساحة أكبر للساقين والركبة في Q2 L مقارنة بالطراز العادي.

وتبدو بقية الأجزاء الداخلية متطابقة مع Q2 ، ولا تتغير المحركات أيضًا. وقد تم إطلاق Q2 L بمحركين بنزين 1.4 لتر في الصين بقوة 129 حصان و220 نيوتن متر بينما يضخ المحرك الأقوى 148 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر. ويتوفر لكلا الاصدارين ناقل حركة DSG من 7 سرعات وفي وقت لاحق ، يمكن الحصول على نسخة كهربائية بالكامل من السيارة. وتشمل الميزات القياسية نظام التوجيه التدريجي ، ونظام تثبيت السرعة التكيفي ، ونظام المعلومات والترفيه بشاشة لمس قياس 8.3 بوصة ، وفتحة سقف بانورامية ، بالإضافة إلى أشياء أخرى.

وتم طرح أودي Q2 L للبيع في الصين في 13 أكتوبر ، مع أسعار تتراوح من حوالي 32.670 دولار إلى40.590 دولار.