بالفيديو والصور.. هطول أمطار غزيرة على تبوك

محمود البلوي(صدى):

هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، على مركز شقري التابع لمدينة تبوك شملت راس الخريطة والعلو وروافه والخبرة والابيضات والرتامه، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

كما هطلت أمطار من متوسطة الى غزيرة على محافظة البدع ومركز مقنا ومركز قيال.

كما هطلت الأمطار على مركز الديسة التابع لمحافظة ضباء شملت العين الزرقاء وأنقد وأبو العجاج، وعلى مركز أبو سلمه شملت قبقاب وأبو سلمه وهداج ووادي العين، ومراكز العمود، ونابع داما، وأشواق، وشغب، والخريطة.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.