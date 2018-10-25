مجمع طباعة المصحف يوزع أكثر من مليون ونصف نسخة من مختلف إصداراته

المدينة المنورة(صدى):

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال شهر محرم الماضي، ما مجموعة 1.540.051 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.

وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال شهر محرم، أنه تم توزيع 1.377.461 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 98.407 نسخة من الأجزاء , و 3.200 نسخة من التسجيلات، و 52.862 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات الأجنبية، و 8.221 نسخة من الكتب الدينية.

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر محرم 1440هـ، وصل إلى 311.882.679 نسخة من مختلف الإصدارات.