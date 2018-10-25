ريكاردو يكشف عن توقعه للفريق الأقرب للفوز في مباراة الهلال والاتحاد

نواف السالم(صدى):

توقع البرازيلي سيرجيو ريكاردو مهاجم فريقا الهلال والاتحاد سابقاً، فوز الهلال على الاتحاد خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف ريكاردو خلال تصريحات صحفية: ” يبدو الهلال أقرب من الاتحاد وأكثر قوة فنية، لكن لايمكن الجزم بفوزه، فالاتحاد أيضًا سيكون متعطش للفوز بالمباراة ” .

ورأى ريكاردو أن الهلال مرشحًا قويًا لتحقيق بطولة الدوري هذا العام، مضيفا: ” الهلال لديه شخصية البطل، ويمتلك لاعبين على مستوى عال جدًا، سواءً المحليين أو الأجانب، أراه مرشح قوي لتحقيق كل البطولات” .

وأبان أن الاتحاد يحتاج لأن تستشعر إدارته مسؤولياتها تجاه النادي لكي يعود للواجهة من جديد، متابعا: ” على اللاعبين حمل كبير، فعندما تلعب لأندية كبيرة والنتائج تكون سلبية، يكون هناك ضغط كبير، ويتطلب من اللاعبين جهد مضاعف للخروج من هذه الضغوط، والعودة بالفريق من جديد لطريق الانتصارات ” .