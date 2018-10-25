بعد تصريحات ولي العهد.. سوق الأسهم تحقق مكاسب قوية

عادل الحربي(صدى):

جنت سوق الأسهم السعودية مكاسب قوية مطلع تعاملات اليوم الخميس، وذلك في أول جلسة لها بعد تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أمس الأربعاء.

وذلك خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وما حمله من توقعات قوية وإيجابية حول أداء الاقتصاد، حيث صعد المؤشر الرئيسي للسوق بأكثر من 3%؛ ليمحو تقريبًا كافة الخسائر التي تكبدها خلال الجلسات السابقة.

وعلى صعيد آخر، ارتفع قطاع المواد الأساسية المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 3%، وتجزئة السلع الكمالية 3.64%، الخدمات التجارية والمهنية 1.84، وقطاع النقل بأكثر من 1.6%.

يُذكر أن ولي العهد كان قد توقع أمس وصول حجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بنهاية العام الحالي إلى 400 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الأخيرة عكست أرقامًا مهمة.